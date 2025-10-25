Hakkari'de Sınır Kapısında 60 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Hakkari'nin Çukurca Üzümlü Sınır Kapısı'nda lüks bir otomobilde yapılan aramada 60 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Üzümlü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmak isteyen bir aracın sürücüsünün şüpheli tavırları üzerine Üzümlü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği personeli tarafından araç detaylı aramadan geçirildi. Yapılan titiz aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış 60 kilo metamfetamin bulundu. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. Yetkililer, uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, gümrük personelinin dikkatli ve özverili çalışmasıyla önemli bir başarıya imza atıldığını vurguladı. - HAKKARİ