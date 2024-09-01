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Hakkari'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

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Hakkari'de Merga Bütan Kayak Merkezi yakınlarında seyir halinde olan bir otomobil aniden alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. Sürücü hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'de seyir halindeyken aniden alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Merga Bütan Kayak Merkezi yakınlarında meydana geldi. Azad Aslan yönetimindeki Fiat Egea marka araç, seyir halindeyken aniden alev aldı. Sürücünün araçtan atlamasıyla kontrolden çıkan otomobil, 30 metrelik şarampolden yuvarlanarak kısa sürede tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayı hafif yaralarla atlatan Azad Aslan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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