Çukurca'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, gece saat 03.30 sıralarında Hakkari kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan eski çöplük mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada Şervan Özdemir isimli kişi hayatını kaybederken; Ümmet Özkan, Ercan Demir ve Mefar Demir yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mefar Demir'in Van'a sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
