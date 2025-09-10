Hakkari'de Okul Çevreleri ve Servis Araçlarına Yönelik Denetimler Artırıldı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevreleri, parklar, bahçeler, umuma açık alanlar ve servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

"Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" kapsamında yapılan denetimlerde; 102 okul ve çevresi, 143 umuma açık yer (park, bahçe, kafe, kahvehane, internet/oyun salonu, iddia bayii), 42 metruk bina kontrol edilirken, 372 araç sorgusu yapılarak bin 479 kişinin GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması gerçekleştirildiği belirtildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin amacının çocukları zararlı etkenlerden korumak ve güvenli bir eğitim ortamı sağlamak olduğu belirtti. - HAKKARİ