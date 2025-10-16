Hakkari'de Odun Yüklü Kamyonet Devrildi, Şoför Yaralanmadı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir odun yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu şoför şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay, Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçenin Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen odun yüklü Isuzu marka kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu boş araziye devrildi. Kazayı gören çevredekiler hemen yardıma koşarken, devrilen aracı kaldırmak için çekici talep edildi. Çekici yardımıyla kamyonet devrildiği yerden çıkarıldı.
Maddi hasarın oluştuğu kazayı şoför yara almadan atlattı. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa