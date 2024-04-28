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Hakkari'de minibüste 58 tabanca ele geçirildi

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Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 58 adet tabanca bulundu.

Hakkari'de bir minibüste yapılan aramada 58 adet tabanca ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şemdinli ilçesi Şapatan Jandarma karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında şüphe üzerine durdurulan bir minibüste arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan detaylı aramada, minibüs içerisindeki şeker çuvallarının arasına gizlenmiş 58 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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