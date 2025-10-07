Hakkari'de Mezarlık Çevresinde Anız Yangını Paniği

Hakkari'nin Biçer Mahallesi'nde bulunan Kızıl Kümbet Mezarlığı çevresinde çıkan anız yangını korkulu anlara neden oldu.

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın, mezarlık çevresindeki anızların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Alevler geceyi aydınlatırken, çevrede yaşayan vatandaşlar endişe yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ