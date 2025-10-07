Haberler

Hakkari'de Mezarlık Çevresinde Anız Yangını Paniği
Hakkari'nin Biçer Mahallesi'ndeki Kızıl Kümbet Mezarlığı çevresinde çıkan anız yangını, geceyi aydınlatan alevlerle vatandaşlarda korku yarattı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hakkari'nin Biçer Mahallesi'nde bulunan Kızıl Kümbet Mezarlığı çevresinde çıkan anız yangını korkulu anlara neden oldu.

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın, mezarlık çevresindeki anızların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Alevler geceyi aydınlatırken, çevrede yaşayan vatandaşlar endişe yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
