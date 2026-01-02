Yüksekova'da taziyeye gidenler fırtınaya yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde taziyeye gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Yüksekova ilçesine bağlı Beşaltı köyü Çakmak mezrasında, Çakar ailesinin taziyesine gitmek üzere yola çıkanlar, yokuşlu yolda yoğun kar yağışına ve fırtınaya yakalandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ilerleyemeyen araçlarda bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yardım talebi üzerine bölgeye Yüksekova İl Özel İdaresine ait bir iş makinesi sevk edildi. Mahsur kalan araçlar, iş makinesine halat bağlanarak tek tek çekilmek suretiyle kurtarıldı.

Yoğun tipi ve soğuk hava nedeniyle yardıma koşan bazı vatandaşlar ve ekipler yer yer donma tehlikesi yaşadı. Yaşanan o anlar ise köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtına nedeniyle yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı. - HAKKARİ