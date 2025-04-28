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Hakkari'de Mahsur Kalan Genç AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Hakkari'de Mahsur Kalan Genç AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
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Hakkari'de pancar toplamaya giden bir genç, dağda mahsur kaldı. AFAD ekipleri, yürütülen operasyonla genci kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hakkari'de pancar toplamaya çıktığı dağda mahsur kalan genç, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Taşbaşı köyü kırsalında pancar toplamak için dağın yamacına çıkan G.Ç., isimli gencin ayağı kayması sonucu aşağı doğru sürüklenerek uçurum kısmında mahsur kaldı. G.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardın istedi. Alınan ihbar üzerine İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekibinden 2 araç 6 personel olay yerine intikal edildi. Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucunda G.Ç.'yi ip yardımıyla bulunduğu yerden indirdi. Ayağından sakatlanan G.Ç., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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