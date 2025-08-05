Hakkari'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Hakkari'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı
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Hakkari'nin Durankaya beldesinde kontrolden çıkan bir kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakkari'de kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Durankaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi, AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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