Hakkari'de Kişilere Karşı Suçlar Yüzde 5 Azaldı

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığından gerçekleştirilen asayiş toplantısında, kişilere Karşı işlenen suçların yüzde 5 oranında azaldığını söyledi.

Hakkari Valisi Ali Çelik'in başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Göç Müdürü Aykut Alptekin ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla asayiş toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 1- 28 Haziran tarihleri arasında meydana gelen olaylar ele alındı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslamalı olarak sunulan brifinglerde dikkat çekici veriler paylaşıldı. Yapılan değerlendirmelere göre, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 5 oranında azalma yaşandığı, narkotik suçlarla mücadelede yapılan başarılı operasyonların yüzde 6 oranında arttığı, aynı dönemde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 230 kişinin yakalandığı bildirildi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Çelik, Hakkari'de suç oranlarının düşürülmesi, suça yönelimin önlenmesi ve vatandaşların mağduriyetlerinin azaltılmasına katkı sunan tüm kolluk görevlilerine teşekkür etti. - HAKKARİ