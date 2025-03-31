Hakkari'de Kardan Kapanan Yollar Ulaşıma Açıldı
Hakkari'de etkili olan kar yağışı sonrası kapanan grup köy yolları ve Mergabütan Kayak Merkezi yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kardan kapanan grup köy yolları ve kayak merkezi yolu ulaşıma açıldı.
Hakkari il merkezinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayının son gününde etkili olan kar, Durankaya Beldesi ve çevresindeki grup köy yollarının ulaşımını sağlayan 2 bin 600 rakımlı Şivekür Tepesi ile Mergabütan Kayak Merkezi yolunu ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabaları sayesinde grup köy yolları ve kayak merkezi yolu kardan temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa