Hakkari'de Kardan Kapanan Yollar Ulaşıma Açıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kardan kapanan grup köy yolları ve kayak merkezi yolu ulaşıma açıldı.

Hakkari il merkezinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayının son gününde etkili olan kar, Durankaya Beldesi ve çevresindeki grup köy yollarının ulaşımını sağlayan 2 bin 600 rakımlı Şivekür Tepesi ile Mergabütan Kayak Merkezi yolunu ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabaları sayesinde grup köy yolları ve kayak merkezi yolu kardan temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı. - HAKKARİ