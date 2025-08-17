Hakkari'de Kamyonet Takla Attı: 2 Yaralı

Hakkari'de Kamyonet Takla Attı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Durankaya beldesi yakınlarında kontrolden çıkan bir kamyonet takla atarak kaza yaptı. Olayda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Durankaya beldesi yakınlarında kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Durankaya beldesi ile Üzümcü köyü arasındaki karayolunda meydana geldi. Kamyonet, yolun dar olması nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Belediye başkanı tepkiler sonrası makam aracını satışa çıkardı

7 bin nüfuslu ilçeyi karıştıran araç! Belediye başkanı geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Cem Duman gizemli kazayla gündemde

Gözaltına alınan avukat Cem Duman esrarengiz kazayla gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.