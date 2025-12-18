Kontrolden çıkan kamyonet direğe çarptı: 1 yaralı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kontrolden çıkan kamyonetin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hakkari- Van kara yolu üzerindeki Depin bölgesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AFL 673 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı. Aydınlatma direğine çarpan araç, kaldırıma çıkarak durabildi. Yaklaşık 200 metrelik uçuruma düşmekten son anda kurtulan kamyonette bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - HAKKARİ