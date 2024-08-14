Hakkari'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde inşaatı devam eden Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda çalışan 50 yaşındaki inşaat işçisi Ferzınde Sevik, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Şemdinli ilçesinin Moda Mahallesi'nde inşaatı devam eden Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda meydana geldi. Ferzınde Sevik, okulun inşaatında çalıştığı esnada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırdı. Sevik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ