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Hakkari'de 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Hakkari Esendere Kara Hudut Kapısı'nda yapılan çalışmalarda, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Hakkari'de Esendere Kara Hudut Kapısı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Esendere Kara Hudut Kapısı'nda aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucu M.B. isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Şahsın "Bilişim Sistemleri veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından 9 ayrı dosya kapsamında arandığı belirtildi.

Hakkında toplam 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 89 bin 560 TL adli para cezası bulunan M.B.'nin yakalanarak gerekli işlemler için adli makamlara teslim edildiği kaydedildi.

Öte yandan, 1 Ocak 2026 tarihinden bugüne kadar Esendere, Üzümlü ve Derecik Umurlu Kara Hudut Kapıları'nda aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 260 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiği bildirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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