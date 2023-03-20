Hakkari'de heyelan nedeniyle 3 ev tahliye edildi

Hakkari'de etkili olan yağışlarla birlikte meydana gelen heyelan sonucu 3 ev tahliye edildi.

Hakkari'de iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren karla karışık yağmur heyelana neden oldu. Pehlivan Mahallesi'nde toprak kayması nedeniyle bir evin istinat duvarı çökerken, duvarın üst taraflarında bulunan 3 ev ise tedbir maksatlı tahliye edildi. 3 evi mühürleyerek içeri girilmemesi uyarısında bulunan zabıta ekipleri, etrafına güvenlik şeridi çekti.

Tahliye edilen evlerden birinde kiracı olan Metin Yalçın, oturdukları evin altındaki istinat duvarının toprak kaymasında çöktüğünü söyledi. Yalçın, "Belediye ekipleri burada inceleme yaptı. Oturduğumuz evlerin derhal boşaltılmasını istediler. Evlerimizi boşalttık. Toprak kaymasının yaşandığı noktada beton istinat duvarı yapılması halinde evlerimize tekrar döneceğiz. Yetkililerden isteğimiz istinat duvarının bir an önce yapılmasıdır" şeklinde konuştu.

Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek de mahallede incelemelerde bulunarak, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti. - HAKKARİ