Hakkari'de Hapis Cezası Olan İki Şahıs Yakalandı

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen faaliyetlerde; aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar neticesinde; hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'kasten yaralama' suçundan toplamda 5 ayrı suç kaydı ile 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ve hakkında 'kasten öldürme' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. isimli şahıslar il merkezinde yakalandı. Yakalanan şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ