Hakkari'de Hapis Cezası Olan İki Şahıs Yakalandı
Hakkari'de jandarma ekipleri, toplam 16 yıl hapis cezası bulunan iki kişiyi yakaladı. M.A. uyuşturucu ve yaralama suçlarından, İ.Y. ise kasten öldürme suçundan aranan şahıslar arasında yer alıyordu.
Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen faaliyetlerde; aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar neticesinde; hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'kasten yaralama' suçundan toplamda 5 ayrı suç kaydı ile 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ve hakkında 'kasten öldürme' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. isimli şahıslar il merkezinde yakalandı. Yakalanan şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ