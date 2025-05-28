Hakkari'de Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 1 Yaralı
Hakkari'de kontrolden çıkarak yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'de kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı
HAKKARİ - Hakkari'de hafif ticari aracın kontrolden çıkarak yan yatması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 22.35 sıralarında Kantar mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle refüje çıkarak yan yattı. Meydana gelen trafik kazasında hafif yaralanan sürücü kontrol amacıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİMAR KAYA - 3.Sayfa