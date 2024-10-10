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Hakkari'de Gösteri Yürüyüşü ve Toplantılar 4 Gün Süreyle Yasaklandı

Hakkari'de Gösteri Yürüyüşü ve Toplantılar 4 Gün Süreyle Yasaklandı
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Hakkari Valiliği, terörle mücadele ve kamu güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde 4 gün boyunca gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarını yasakladı. Yasaklama 10 Ekim 2024'ten itibaren geçerli olacak.

Hakkari Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Hakkari Valiliği, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesi nedeniyle il geneli 4 günlük süreyle gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının yasaklandığı açıkladı. Açıklamada, "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu meyanda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Hakkari ili coğrafi sınırları içerisinde 10.10.2024 saat 00.01'den itibaren geçerli 13.10.2024 tarihi de dahil saat 23.59'a kadar 4 gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hakkari Valiliği Yerel Yönetim Güvenlik Politika hakkari 3-sayfa Hukuk Terör Kamu

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