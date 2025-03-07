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Hakkari'de feci kaza: Araç Zap Suyu'na uçtu

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Hakkari-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında kontrolünü kaybeden araç Zap Suyu'na uçtu. Kazada kaybolan sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.

Hakkari- Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir araç Zap Suyu'na uçarken; kazada akıntıya kapılarak kaybolan sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 15.00 sıralarında Hakkari-Van Karayolu'nun 40. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç Zap Suyu'na uçtu.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler sudan çıkarılan yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, yaralının babası olduğu öğrenilen sürücü Aydın Yeşilgöz'ün akıntıya kapıldığı öğrenildi. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu Yeşilgöz'ün cansız bedeni kaza yerinden 500 metre ileride bulundu.

Hakkari'de feci kaza: Araç Zap Suyu'na uçtu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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