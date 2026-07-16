Bursalı dağcı, Cilo Dağı'nın zirvesinde kayboldu

Hakkari'deki Cilo Dağı zirvesine tırmanan Bursalı dağcıdan 2 gündür haber alınamıyor. Zirve tırmanışı yaparken irtibatı kesilen emekli astsubay için arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da BUDAK Dağcılık Kulübü üyesi 30 yıllık lisanslı dağcı ve rehberlik yapan 61 yaşındaki emekli astsubay Yüksel Işık, yıllardır Türkiye'deki bir çok dağa birlikte tırmanış gerçekleştirdiği dağcı arkadaşı Sedat Türe ile birlikte 13 Temmuz Pazartesi günü öğlen saat 13.00 sularında Cilo-Sat Dağları'nda yer alan Cennet Cehennem Vadisi'ndeki Bala Süpha Dürek Zirvesi'ne tırmanış gerçekleştirdi. İki dağcı her yıl aynı zamanda aynı bölgede tırmanış gerçekleştirdikleri 3 bin rakıma kadar birlikte geldi. Ancak Yüksel Işık, zirveyi görmek istediğini söyleyince Sedat Türe çok yorulduğunu belirterek kendisinin çıkamayacağını belirtti. Türe'nin tüm ısrarına rağmen emekli astsubay Yüksel Işık tırmanma ipini de alarak 3 bin metreden zirveye devam etti. 2 saatlik bir tırmanışın ardından zirveye ulaşan Işık, saat 15.05'te Whatsapp üzerinden aile grubunu görüntülü arayarak aile fertleriyle görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Işık, bu görüşme sırasında ailesine zirvedeki buzulları ve etraftaki dağları gösterdi. Arkadaşı Sedat Türe'nin aşağıda beklediğini ve kendisinin de hava kararmadan yanında olması gerektiğini anlatan Yüksel Işık, vadide telefonun çekmediğini kendisini merak etmemelerini söyleyip telefonu kapadı ve o andan itibaren irtibat kesildi.

Yüksel Işık'ın yanına gelmesini bekleyen Sedat Türe, uzun süre bekledikten sonra kamp alanına döndü. Arkadaşının oraya da gelmediğini görünce 7 saatlik bir yürüyüşün ardından aşağıya inen Türe, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Jandarma karakoluna götürülen Türe, ifadesinin alınmasının ardından kayıp ihbarında bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp olduğu değerlendirilen dağcıya ulaşabilmek için zorlu arazi şartlarında geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlattı.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan da, Bursalı dağcıyı bulmak için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Taşyapan, kurumların koordinasyonunda görev yapan ekiplerle bir araya gelerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Taşyapan, kayıp vatandaşa ulaşılması için tüm kurumların geniş bir alanda titizlikle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Vali Taşyapan, ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini ifade ederek, kayıp vatandaşın en kısa sürede sağ salim bulunmasını temenni ettiklerini söyledi.

Babalarıyla en son Pazartesi günü saat 15.05'te görüntülü olarak görüştüğünü aktaran kızı Asya Işık, "Kayıp ihbarı salı öğleden sonra yapıldı. Aramalarda salı öğleden sonra başladı. İnsansız Hava Aracı İHA ve dronlarla arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma ve AFAD bölgede arama yapıyor babamın sağ salim bir an önce bulunmasını talep ediyoruz. Babam defalarca oraya tırmandı ama hiçbir tırmanışında zirveye çıkmadı. Bu sefer zirveye çıkmak istemiş Sedat Türe kendisine itiraz etse de babam ipsiz tırmanırım diyerek kendisini dinlememiş Sedat bey de çaresiz ipi kendisine vermiş. Babam komando astsubaydı kendini koruduğunu düşünüyoruz. İnşallah sağ salim bir an önce devletimizin kendisine ulaşacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Yüksel Işık'ın sosyal medyasında tek başına dağların zirvesine tırmanış gerçekleştirirken çektiği videolar dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı