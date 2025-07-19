Hakkari'de Beton Mikseri Ahıra Çarptı

Hakkari'nin Durankaya beldesinde geri manevra yapan bir beton mikseri, bir ahırın üzerine yan yattı.

Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen beton mikseri, manevra yaptığı sırada ahıra çarptı. Kazada yaralanan olmazken, olay çevrede kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Kazada fazla hasar almayan mikser, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - HAKKARİ