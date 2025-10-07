Hakkari'de Asayiş Olaylarında Düşüş Yaşandı

Hakkari'de 1-30 Eylül tarihleri arasında meydana gelen olayların geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırılarak bu yıl düşüş yaşandığı belirtildi.

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında; Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, İl Göç Müdürü Aykut Alptekin ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 1-30 Eylül tarihleri arasında meydana gelen olayların geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı analizi yapıldı. Paylaşılan verilere göre il geneli asayiş olaylarında yüzde13 azalma yaşandı. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde19 azalma oldu. Hırsızlık olayları yüzde 56 oranında azaldı. Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında yüzde 8 azalma kaydedildi. Narkotik suçlara yönelik operasyonlar yüzde 28 arttı. Kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlar yüzde 27 arttı. Çeşitli suçlardan aranan 276 şahıs yakalandı.

Vali Ali Çelik, suç oranlarının azalmasında emeği geçen tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek, "İstikrarlı çalışmaların devamını diliyorum" dedi. - HAKKARİ