Jandarmanın ikna ettiği şahıs Irak'tan gelerek teslim oldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de hakkında arama kararı bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda ikna edilerek teslim oldu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Irak'ta bulunan ve Hakkari ili aranan şahıslar listesinde yer alan, hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.Ş. isimli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Dedektiflerince (JASAT) ikna edilerek Üzümlü Sınır Kapısından teslim olması sağlanmış olup çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - HAKKARİ

