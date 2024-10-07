Hakkari'de Araç Şarampole Yuvarlandı, 1 Yaralı

Hakkari'de kontrolden çıkan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Merzan Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Z. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Dacia marka araç, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücüsü İ.Z., ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ