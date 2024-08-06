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Hakkari'de 7 Ayda 189 Kişi Yakalandı

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Hakkari Valisi Ali Çelik, 7 aylık süre zarfında çeşitli suçlardan aranan 189 kişinin yakalandığını açıkladı. Vali Çelik, yapılan Asayiş Değerlendirme Toplantısında suç istatistiklerini değerlendirdi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, 7 aylık süre zarfında çeşitli suçlardan aranan 189 kişinin yakalandığını söyledi.

Vali Ali Çelik başkanlığında yapılan Asayiş Değerlendirme Toplantısına Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Derecik Kaymakamı Ömer Faruk Ateş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, birim amirleri ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda 2024 yılı Temmuz ayı içerisinde meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı ayında meydana gelen olaylara oranla karşılaştırmalı analizine ilişkin brifingler incelendi.

Toplantıda yılın ilk 7 ayında meydana gelen intihar olaylarına ilişkin incelemeler de yapıldı. Yapılan incelemelerde; 2024 yılının ilk 7 ayında il genelinde 10 intihar vakasının meydana geldiği, 2023 yılının aynı dönemimde ise bu sayının 17 olduğu ve geçen yıla oranla intihar olaylarının yüzde 41 oranında azaldığı belirtildi.

Vali Çelik, toplantıda yapılan aylık analizlerde (1-31 Temmuz tarihleri arası); malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 17 oranında azalmasında, dolandırıcılık suçlarının yüzde 3 oranında azalmasında, narkotik suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 84 oranında artmasında, kaçakçılık suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 300 oranında artmasında, hırsızlık suçlarının aylık analizde yüzde 50 oranında azalmasında, hırsızlık suçlarının aynı zamanda ocak ayı itibariyle 7 aylık kıyaslamada ise yüzde 66 oranında azalmasında, ayrıca dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 189 şahsın yakalanmasında emeği geçen kolluk görevlilerine teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ali Çelik hakkari 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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