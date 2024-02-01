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Hakkari'de 6 Katlı Binanın Kazan Dairesinde Yangın Çıktı

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Hakkari'nin Derecik ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi zarar meydana geldi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 6 katlı bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Derecik ilçesi İdris Aslan Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın kazan dairesinde henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi zarar meydana geldi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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