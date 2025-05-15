Hakkari'de 35 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Hakkari'de 35 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda, batı illerine gönderilmek istenen 35 kilo 280 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda üç kişi tutuklandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma sonucunda 35 kilo 280 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekiplerince kentte faaliyet gösteren seyahat firmalarında yapılan kontrollerde, batı illerine gönderilmek istenen emanet eşyalar üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan aramalarda daralı ağırlığı 10 kilo 280 gram olan skunk madde, durumundan şüphelenilen bir araçta gerçekleştirilen adli aramada ise 25 kilogram olan metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Her iki operasyon sonucunda toplamda 35 kilo 280 gram uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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