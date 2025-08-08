Hakkari'de 348 Suçlu Yakalandı, Asayiş Olaylarında Düşüş

Hakkari'de 348 Suçlu Yakalandı, Asayiş Olaylarında Düşüş
Hakkari'de 1-31 Temmuz tarihleri arasında 348 kişi çeşitli suçlardan yakalandı. İl genelinde asayiş olaylarında birçok suçta önemli düşüş kaydedildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de bir aylık dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 348 kişi yakalandı.

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Göç Müdürü Aykut Alptekin ve birim amirlerinin katılımlarıyla asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı dönemine oranla analizini içeren brifingler incelenerek; il geneli asayiş olaylarında yüzde 4 oranında azalma meydana geldiği, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 8 oranında azaldığı, mal varlığına karşı işlenen suçların yüzde 17 oranında azaldığı, hırsızlık olaylarının il genelinde yüzde 53 oranında azaldığı, ayrıca 1 aylık dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 348 şahsın yakalandığı belirtildi. - HAKKARİ

