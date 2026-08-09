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Yüksekova'da 20 Yıl Ceza ile Aranan Şahıs Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Yüksekova'da 20 Yıl Ceza ile Aranan Şahıs Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 20 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan F.D., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Bataklı köyünde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 20 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan F.D. isimli şahsın Yüksekova ilçesine bağlı Bataklı köyünde bulunduğu belirlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu yakalanan F.D., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. F.D., Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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