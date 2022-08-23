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Son dakika haberi! Şemdinli'deki örtü yangınına TOMA'larla müdahale

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberler: Şemdinli'deki örtü yangınına TOMA'larla müdahale Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan örtü yangınına emniyete ait toplumsal olaylara müdahale aracıyla müdahalede bulunuldu.

Şemdinli'deki örtü yangınına TOMA'larla müdahale

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan örtü yangınına emniyete ait toplumsal olaylara müdahale aracıyla müdahalede bulunuldu.

Alınan bilgilere göre yangın, öğle saatlerinde hastane yolu yakınındaki alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yangının çıktığı bölge engebeli olduğu için, Şemdinli Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 20 personel ve 2 TOMA ile müdahale edildi. Şemdinli Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel'in de katıldığı çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Vatandaşlar, yoğun çaba gösteren Şemdinli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hakkari 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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