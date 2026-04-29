Hakan Çakır davasında sanıklara verilen cezaların gerekçesi açıklandı

Ankara'da çıkan tartışmada Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2'si çocuk 5 sanığın yargılandığı davada mahkeme, verilen cezaların gerekçesini açıkladı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara'nın Keçiören ilçesinde geçen yıl 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın annesine ve kız kardeşine laf atan kişilerle tartışması sonucu çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sanıklar Cemal Zeynal ve Ahmet Emir Zeynal hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 28 yıl hapis cezası, suça sürüklenen çocuk B.S.Z. (17) hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 32 yıl, suça sürüklenen çocuk T.Y.Z. (14) hakkında ise aynı suçlardan 25 yıl hapis cezası verilmesinin gerekçesini açıkladı. Mahkemenin gerekçeli kararında, sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal, B.S.Z. ve T.Y.Z.'nin olayın ikinci aşamasında birlikte hareket ettikleri, Ahmet Emir Zeynal'ın olay yerinden ayrıldıktan sonra diğer sanıkları çağırdığı, bu kişilerin pala, bıçak ve çivili sopa gibi silahlarla olay yerine gelerek karşı tarafa beraber saldırdıkları, eylemde ortak hakimiyet kurdukları ve müşterek fail olarak hareket ettikleri ifade edildi.

"Öldürme kastıyla hareket edildi"

Gerekçede maktul Çakır'ın vücudunda tespit edilen kesici ve delici alet yaralarının her birinin ayrı ayrı şekilde öldürücü nitelikte olduğu, ölümün büyük damar yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği, kullanılan aletler, darbe sayısı ve hedef bölgeler birlikte değerlendirilerek sanıkların öldürme kastıyla hareket ettikleri ifade edildi. Maktul Çakır'ın ağabeyi Hakkı Can Çakır ve Şahin Çakır'a yönelik eylemlerde mağdurların hayati tehlike geçirecek ve yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kesici-delici alet yaralanmaları aldığı, yaralanmaların niteliği, kullanılan aletler ve darbe bölgeleri dikkate alınarak eylemlerin öldürmeye yönelik olduğu fakat dış müdahale nedeniyle tamamlanamadığı anlatıldı.

Sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal, B.S.Z. ve T.Y.Z'nin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, pala, sopa, bıçak ve çivili sopadan oluşan saldırı araçlarıyla maktul Hakan Çakır'a, sanıklar Hakkı Can Çakır, Şahin Çakır, Eyyüp Demir'e ve katılan Sevender Özkan'a yöneldikleri ve saldırıya başladıkları belirtildi. Çakır ailesinin teskin etme çabalarına karşın eylemlerini devam ettirdikleri ve bunun üzerine yoğun fiziki saldırının başladığı anlatılan gerekçeli kararda, maktul Çakır ve ailesinin de kendilerini korumaya çalıştıkları ancak maktul Çakır'ın olay yerine hayatını kaybettiği anlatıldı. Gerekçeli kararda, Eyyüp Demir ve Sevender Özkan'a yönelik eylemlerde ise yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu ancak eylemlerin bıçak, pala ve sopa gibi silah sayılan aletlerle gerçekleştirilmesi nedeniyle kasten yaralama suçunun oluştuğu belirtildi. Ahmet Emir Zeynal'ın tehdit ve hakaret içerikli sözler söylediği fakat bu sözlerin ardından öldürme ve yaralama eylemlerinin gerçekleşmesi nedeniyle tehdit suçundan ayrıca hüküm kurulmasına yer olmadığının değerlendirildiği de belirtildi.

Sanık Umut Kılınç'ın öldürme ve yaralama eylemlerine iştirak ettiğine dair kesin ve yeterli delil elde edilemediği, olayın ilk aşamasında darp eylemine katıldığının sabit olduğu ve öldürücü nitelikteki saldırı aşamasında ortak hakimiyet kurduğunun ispatlanamadığı ifade edildi. Hakkı Can Çakır, Şahin Çakır ve Eyyüp Demir'in eylemlerinin ise kendilerine ve yakınlarına yönelik saldırıyı bertaraf etmeye yönelik olduğu, olayın koşulları itibarıyla meşru savunma kapsamında kaldığının değerlendirildiği kaydedildi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören'de 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 5 sanık hakkında iddianame düzenlemişti. 10 Ağustos gecesi saat 01.00 sıralarında evine giden Çakır'ın kardeşi M.N.Ç. ile annesi S.Ö'nün yolu kapattıkları gerekçesiyle Umut Kılınç ve Ahmet Emir Zeynal'dan çekilmelerini istedikleri, şahısların yol verdikten sonra laf atmaları üzerine tartışma çıktığı belirtilen iddianamede, yaşanan arbedede Hakan Çakır'ın aldığı bıçak yarasıyla yaşamını yitirdiği belirtilmişti. İddianamede, sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal ve Umut Kılınç'ın maktul Hakan Çakır'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret", "kadına karşı basit yaralama" ve "tehdit" suçlarından sırasıyla 45 yıl 9 ay, 40 yıl 6 ay ve 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Suça sürüklenen çocuklar B.S.Z'nin "silahla basit yaralama", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 41 yıl, T.Y.Z'nin ise aynı suçlardan 26 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı