Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı

Türkiye'de 1990'lı yıllara damgasını vuran televizyoncular arasında bulunan Reha Muhtar'dan geçtiğimiz ağustos ayında üzücü haber gelmişti.

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANARAK ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Oğlu Poyraz'la birlikte bir mekanda eğlenen Muhtar, kendi aracılığıyla gittiği yalısında merdivenlerinden düşerek ağır yaralandı. Komşuları tarafından beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Muhtar, solunum cihazına bağlanarak entübe edilmişti.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUMUŞTU

Tedavisi uzun süre boyunca yoğun bakımda devam eden 65 yaşındaki ünlü televizyoncunun sağlık durumu da ciddiyetini korumuştu. Muhtar, geçtiğimiz haftalarda ise hastaneden taburcu oldu.

İLK PAYLAŞIM GELDİ, SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Tedavi süreci devam eden Reha Muhtar'dan ilk paylaşım geldi. Bir kafeye giden Reha Muhtar, burada çektirdiği kareyi, sosyal medya hesabından, "Merhaba hayat" notuyla paylaştı.