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Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı

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Geçtiğimiz ağustos ayında merdivenlerden düşerek ağır yaralanan ve beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan ünlü televizyoncu Reha Muhtar, taburcu oldu. Tedavisi devam eden Muhtar, sosyal medya hesabından "Merhaba hayat" notuyla yayınladığı fotoğraf ile son durumunu sevenleriyle paylaştı.

Türkiye'de 1990'lı yıllara damgasını vuran televizyoncular arasında bulunan Reha Muhtar'dan geçtiğimiz ağustos ayında üzücü haber gelmişti.

Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANARAK ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Oğlu Poyraz'la birlikte bir mekanda eğlenen Muhtar, kendi aracılığıyla gittiği yalısında merdivenlerinden düşerek ağır yaralandı. Komşuları tarafından beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Muhtar, solunum cihazına bağlanarak entübe edilmişti.

Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUMUŞTU

Tedavisi uzun süre boyunca yoğun bakımda devam eden 65 yaşındaki ünlü televizyoncunun sağlık durumu da ciddiyetini korumuştu. Muhtar, geçtiğimiz haftalarda ise hastaneden taburcu oldu.

Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı

İLK PAYLAŞIM GELDİ, SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Tedavi süreci devam eden Reha Muhtar'dan ilk paylaşım geldi. Bir kafeye giden Reha Muhtar, burada çektirdiği kareyi, sosyal medya hesabından, "Merhaba hayat" notuyla paylaştı.

Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı

Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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