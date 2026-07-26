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Tonya'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Bir Yaralı

Tonya'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Bir Yaralı
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Trabzon'un Tonya ilçesinde bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yol trafiğe kapandı. Kamyonun kaldırılması ve yolun açılması için çalışmalar başlatıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor, inceleme sürüyor.

Trabzon'un Tonya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir hafriyat kamyonu yola devrildi, kamyonet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede seyir halindeki hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyon sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapanıdı. Devrilen kamyonun kaldırılması ve yolun yeniden ulaşıma açılması için ekipler bölgede çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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