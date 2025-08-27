Hafriyat Kamyonu Yaya Kadını Ezdi: Olay Anı Güvenlik Kamerasında

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen olayda hafriyat kamyonu manevra yaparken yolun karşısına geçmeye çalışan kadını ezdi. Kadın ağır yaralanırken, hafriyat kamyonunun kadını ezdiği an güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 EDD 69 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazada kamyonun altında kalan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun altından çıkarılan kadına ilk müdahale, olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma yürüttü.

Olay anı kamerada

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadının, manevra yaparken yolun karşısına geçmeye çalışan yapan hafriyat kamyonun altında kaldığı görülüyor.

Kazayı gören Serhan Çelik, "Hanımefendi yaya yolundan devam ettiği esnada kamyon geldi olduğu yerde durdu. Hanımefendi tam geçerken kamyonun ortasına geldi. Kamyonun da kör noktasıydı. Kamyon devam ederek kadını altına aldı. O tekerlekler ablanın üzerinden geçti. İnşallah durumu iyidir" dedi.

Polis, olay sonrası hafriyat kamyonu sürücüsünün gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL