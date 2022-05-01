Ticari aracın çarptığı otomobilin devrilerek metrelerce sürüklendiği anlar kamerada

Bayraklı'nın Anadolu Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, orta şeritte seyir halinde olan Ö.T. yönetimindeki hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeritte ilerleyen otomobile çarptı.

KAZA ANI KAMERADA

Savrulan otomobil yan yatarak birkaç metre sürüklendi. Kazanın ardından Ö.T.'nin aracına arkadan gelen M.Y. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Kazada otomobildeki yolcu K.A. hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise başka bir aracın kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa