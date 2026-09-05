Haberler

Eskişehir'de Yunus Polisi Motosikletine Arkadan Çarpma: 1 Yaralı

Eskişehir'de Yunus Polisi Motosikletine Arkadan Çarpma: 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de hafif ticari aracın arkadan çarptığı motosikletli yunus polisi yaralandı.

Eskişehir'de hafif ticari aracın arkadan çarptığı motosikletli yunus polisi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi Kafkas Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 ASE 917 plakalı hafif ticari araç, 26 A 48658 plakalı yunus polisi motosikletine arkadan çarptı. Kazada, 1 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralı polis, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
5 ilde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı

Tuğba Ekinci dahil çok sayıda gözaltı! Suçlama vahim

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?

Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?
Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş ağına 3. dalga operasyon: 64 şüpheliye adli işlem yapıldı

Zehir ve fuhuş çetesine dev operasyon: Şüpheli sayısı artıyor
Plajda utandıran görüntü! 'Polisi arıyorum' dese de umursamadılar

Plajda utandıran görüntü! "Polisi arıyorum" dese de umursamadılar
38 yaşındaki profesyonel koşucunun acı sonu

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu

Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak

Selahattin Demirtaş tarih vererek duyurdu: Tahliye olacak
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor

Okul saldırısı davasında tepki çeken karar jet hızıyla geri alındı