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Bolu'da kaza: 3 yaralı, kaza anı kamerada

Bolu'da kaza: 3 yaralı, kaza anı kamerada
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Bolu’da dün TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Bolu'da dün TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı başka bir aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı, aynı istikamette ilerleyen başka bir aracın ön kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sol şeritte ilerleyen otobüsün yanından geçen hafif ticari aracın kontrolden çıkarak savrulduğu anlar net bir şekilde yer aldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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