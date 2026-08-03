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Yalvaç'ta Patpata Arkadan Çarpma: 1 Ölü, 5 Yaralı

Yalvaç'ta Patpata Arkadan Çarpma: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Isparta’nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari aracın "patpat" olarak bilinen tarım aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari aracın "patpat" olarak bilinen tarım aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.15 sıralarında D320 kara yolu Senirkent-Yalvaç güzergahında Aşağı Kaşıkara Kale yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalvaç'a bağlı Taşevi köyünden bahçeye çalışmaya gitmek üzere yola çıkan A.G. idaresindeki tarım aracına, Senirkent istikametinden Yalvaç yönüne seyreden Efraim Fidan yönetimindeki 07 GL 785 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar, şarampole savrularak badem ağaçlarına çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü Efraim Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tarım aracında bulunan sürücü A.G. ile A.E. (5), İ.E., D.E. ve Ü.G. ise, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Fidan'ın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kazaya tanık olan Fikret Kaya, "Ben sağdan gidiyordum. Patpatın geldiğini gördüm. Ben o gelmeden döndüm. Sonrasında patpatın arkasından araç çok kötü vurdu. Sesleri duyunca geldim buraya, hepsinin yerde olduğunu gördüm" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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