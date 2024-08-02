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Hafif ticari araç sulama kanalına devrildi: 1 ağır yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın yağmur suyu kanalına devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araç sulama kanalına devrildi: 1 ağır yaralı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın yağmur suyu kanalına devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Sinop-Samsun karayolu Kelikler mevkisinde saat 16.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rüstem Şen'in kullandığı 55 ABH 324 plakalı hafif ticari araç, Alaçam istikametinden Bafra'ya doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına devrildi. Kazada araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü Şen, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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