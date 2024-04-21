Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aniden yavaşlayan trafikte hafifi ticari araç motosiklete arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı istikamette giden İ.A. idaresindeki 34 GB 5960 plakalı Fiat marka hafifi ticari araç aniden yavaşlayan trafikte plakası öğrenilmeyen E.Ç. hakimiyetindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletli önündeki 34 HYG 572 plakalı Citröen marka otomobile vurdu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.Ç., ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza sebebiyle trafikte araç yoğunluğu oluştu. Hafifi ticari araç ve motosikletin kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.