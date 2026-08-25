Adıyaman'da İki Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Koçali Köyü yakınlarında Mustafa Zengin idaresindeki 02 LF 832 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 AGZ 493 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden Mustafa Zengin yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altın alınan Zengin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı