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Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.F.B. yönetimindeki 34 MLL 319 plakalı motosiklet ile M.R. idaresindeki 41 EM 252 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Motosikletten savrulan sürücü M.F.B. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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