Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü savruldu 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Gaziler Mahallesi Şehit Fahri Kır Caddesi ile 1764. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 41 AIF 747 plakalı motosiklet ile O.Ş. yönetimindeki 34 YN 3935 plakalı hafif ticari araç, yol kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü savruldu. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Ardından yaralı sürücü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli Tragger Gebze 3. Sayfa Haberler

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