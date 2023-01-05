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Hadise'nin şikayetçi olduğu Seren Serengil adliyede: "Ebru Gündeş'i şahit olarak gösterdik"

3. Sayfa Haberleri

Hadise'nin şikayetçi olduğu Seren Serengil adliyede: 'Ebru Gündeş'i şahit olarak gösterdik'

Hadise'nin şikayetçi olduğu Seren Serengil adliyede: "Ebru Gündeş'i şahit olarak gösterdik" Sunucu Seren Serengil, şarkıcı Hadise'nin kendisi hakkında şikayetçi olması üzerine Savcılığa ifadeye geldi.

Hadise'nin şikayetçi olduğu Seren Serengil adliyede: " Ebru Gündeş'i şahit olarak gösterdik"

İSTANBUL - Sunucu Seren Serengil, şarkıcı Hadise'nin kendisi hakkında şikayetçi olması üzerine Savcılığa ifadeye geldi. Serengil basın mensuplarına yaptığı açıklamada, " Ebru Gündeş'i şahit olarak gösterdik" dedi.

Sunucu Seren Serengil, şarkıcı Hadise'nin kendisi hakkında şikayette bulunması üzerine Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Serengil'in Savcılıktaki işlemleri yaklaşık 3 saat sürdü.

"Reza Zarrab'la yaşadığı yasak aşkla alakalı vermiş"

Şüpheli Seren Serengil, Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hadise suç duyurusunda bulunmuş, biz de tanıklarımızın isimlerini verdik. Reza Zarrab'la yaşadığı yasak aşkla alakalı vermiş. Biz de Reza beyin eski avukatı, Ebru Gündeş'in avukatı ve Ebru Gündeş'i şahit olarak gösterdik. Teşekkürler" ifadelerini kullandı ve adliyeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seren Serengil Ebru Gündeş Hadise 3. Sayfa Haberler

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