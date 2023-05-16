Hablemitoğlu suikastı davasında tanıklar dinlendi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada tanıkların beyanları dinlendi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski askerler Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Gökhan Nuri Bozkır ile eski istihbaratçı Enver Altaylı, Aydın Köstem ve tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı. Mahkeme başkanı duruşmaya tanık olarak çağırılan eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın yüksek oranda engelinin bulunduğuna dair mazeret bildiren sağlık raporunun dava dosyasına eklendiğini aktardı. Taleplere ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı tanık Şılgın'ın mazeretinin kabul edilmesini ifade etti.

Beyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme başkanı Halil Şıvgın'ın sağlık sorunları nedeniyle mahkemece belirlenecek naip hakim huzurunda evinde dinlenilmesine karar verdi. Duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tanık Ergün Poyraz da sağlık sorunları nedeniyle ifade veremeyeceğini, mahkemenin belirlediği celse de duruşma salonunda ifade vermek istediğini bildirdi. Bu talep, mahkeme heyetince kabul edildi. Tanık olarak dinlenen gazeteci Zihni Çakır da olayla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını, suikastı sanıklardan Nuri Gökhan Bozkır'dan öğrendiğini söyledi.

"Bozkır ile Çankaya'da buluştuğumla eylemi FETÖ'nün yaptığını söyledi"

Bozkır ile 2014'ün sonu 2015'in başında bir arkadaşının vasıtasıyla tanıştığını anlatan Çakır, "Gültekin G. ve Tamer T. beni tanıştırdı. O dönem Hablemitoğlu cinayetine ilişkin araştırma yapıyordum. Bozkır, Tamer T. ile görüşmesinde benim konuyu araştırdığımı öğrenmişti. Bozkır'ın tanışmak istemesi nedeniyle tanıştık. Bozkır ile Çankaya'da buluştuğumla eylemi FETÖ'nün yaptığını, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda bir timin bu cinayeti işlediğini, kendisinin bu timde olmadığını söyledi. Ben de örgütle devletin ciddi mücadelesi olduğunu, bildiklerini devletle paylaşması gerektiğini söyledim. Sadece Tarkan Mumcuoğlu ismini söylemişti. Suikast silahının Mogan Gölü'nde atıldığını söyledi. Bozkır Ukrayna'ya gittikten sonra Fikret Emek'in de bu cinayetin saha çalışmaları sırasında olmuş olabileceğini söyledi. Bozkır ile o dönem Telegram, WhatsApp uygulamalarıyla görüştük" dedi.

Tanık beyanına karşı söz alan sanık Bozkır, Çakır'ın savcılığın yönlendirmesiyle ifade verdiğini ifade etti. Bozkır, "2015'in başında tanıştığımız doğru. 'İsimleri bilmiyorum' diyor ama 2009'da kitabında Fikret Emek'i, Levent Göktaş'ı anlatıyor. Diğer yandan bu işi yapan, bir gazeteciye bunları anlatır mı? Kendisi benden Özel Kuvvetler Komutanlığında hazırlanan ve içeriği FETÖ'cü yapıya raporu istedi mi istemedi mi?" diye konuştu. Çakır, "Hablemitoğlu suikastı ile ilgili konuştuk. Kendisi bizzat Özel Kuvvetler Komutanlığında hazırlanan FETÖ'cü yapıyla ilgili bir raporu bana vereceğini söyledi. Şanlıurfa'da bir dosyadan yargılanıyordu. Hablemitoğlu dosyasında tanık olursam, Şanlıurfa'daki dosyam kapanır mı? diye sorunca ben de o davanın ayrı olduğunu bununla alakalı olmadığını söyledim" diye konuştu.

Mahkemede bulunan diğer sanıkları tanımadığını söyleyen Çakır, savcılıkta verdiği ifadenin Bozkır'ın kendisine anlattıkları bilgiler olduğunu ve bunları da haberlerinde yazdığını söyledi. Tanık Nizamettin Avşar da uzun yıllar sanıklardan Altaylı'nın şoförlüğünü yaptığını, aralarında baba oğul ilişkisi gibi bir bağ olduğunu anlattı.

Tanık beyanına karşı söz alan Altaylı tarafından sorulan, "Benim cinayet işleyeceğime ihtimal veriyor musun?" sorusuna Avşar, "Hayır, öyle bir iddiada bulunmadım" cevabını verdi. Tanık Hasan Ergin de sanıklardan Fikret Emek, Mehmet Narin ve Levent Göktaş'ı tanıdığını Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nu ise ismen bildiğini söyledi. Göktaş'ın 1995 -1997 yılları arasında özel kuvvetlerde komutanı olduğunu, Emek ve Narin ile aynı yıllar arasında muharebe arama kurtarma birlik komutanlığında beraber çalıştıklarını aktaran Ergin, cinayet hakkında bir bilgisi olmadığını aktardı. Duruşma yarın devam edilmek üzere ertelendi. - ANKARA