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Güzellik merkezlerine zabıta denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Güzellik merkezlerine zabıta denetimi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gelen güzellik merkezi şikayetini değerlendirdi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gelen güzellik merkezi şikayetini değerlendirdi. Yapılan denetim sonunda ruhsatı bulunmayan işletmelere tutanak tutuldu.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlık ve güvenliği için denetimlerine devam ediyor. Bir yandan market ve işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler bir yandan da şikayetleri değerlendirmeye devam ediyor. CİMER'e gelen şikayeti değerlendirerek iki güzellik salonuna denetim yapan zabıta ekipleri, 1219 sayılı tababet ve şuabatı san'atlarının tarzı icrasına dair kanun gereği hekim gözetimi olmadan yapılan her türlü tıbbı müdahale ile ilgili kontroller ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığından işyerlerine tutanak tanzim etti.

Sağlık Müdürlüğü ekipleri de güzellik salonlarında kullanılan cihazları denetlerken doktor kontrolünde yapılması gereken bazı işlemlerin salonda gerçekleştirildiği tespit edildi. Lazer ve iğneli işlemlerin yapılmasının yasak olduğunu belirten sağlık ekipleri, cihazları fotoğraflayarak hazırladıkları tutanakları savcılığa gönderdi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Zabıta, 3. Sayfa, Haberler

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