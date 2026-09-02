Haberler

Kuşadası'nda Drone Destekli Trafik Denetimi

Kuşadası'nda Drone Destekli Trafik Denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi’nde trafik ekipleri, Milli Park Caddesi’nde drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nde trafik ekipleri, Milli Park Caddesi'nde drone destekli denetim gerçekleştirdi. Havadan yapılan kontrollerde özellikle motosiklet sürücüleri ve yaya güvenliği mercek altına alındı.

Güzelçamlı'da son dönemde trafik yoğunluğunun yaşandığı Milli Park Caddesi'nde trafik ekipleri tarafından kapsamlı bir denetim yapıldı. Denetime drone da destek verirken, ekipler cadde üzerindeki trafik akışını hem karadan hem havadan takip etti.

Denetimlerde sürücülerin yaya geçitlerindeki davranışları, seyir sırasında cep telefonu kullanımı ve motosiklet sürücülerinin kask takıp takmadığı kontrol edildi.

Drone sayesinde ekipler, caddeyi daha geniş bir açıdan izleme fırsatı buldu. Havadan tespit edilen trafik ihlalleri ekipler tarafından değerlendirilirken, kurallara uymayan sürücüler hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

Özellikle yaz aylarında yoğunluğun arttığı Güzelçamlı'da gerçekleştirilen uygulama, yaya ve araç güvenliği açısından önem taşıyor. Trafik ekiplerinin benzer denetimleri önümüzdeki günlerde de farklı noktalarda sürdüreceği belirtildi.

Yetkililer, sürücülere trafik kurallarına uymaları ve özellikle yaya geçitlerinde daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

İşte 10 denizcinin kimlikleri! Gemi sahibi çok ağır konuştu: İhanet
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım

Güllü cinayetinde ilk kez ortaya çıkan şok görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden bir bomba daha! Anlaşma tamam geliyor

Süper Lig devinden bir transfer daha! Anlaşma tamam geliyor
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!
Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı

Bu adamlarla başa çıkılmaz! Harcadıkları paranın izahı yok
57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!

Kim der ki 57 yaşında! Fiziğini gören dönüp bir daha baktı
Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı, CEO istifa etti

Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı
Facia 'geliyorum' demiş! Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı

Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı: Bize 'normal' dediler