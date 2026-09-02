Kuşadası'nda Drone Destekli Trafik Denetimi

Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nde trafik ekipleri, Milli Park Caddesi'nde drone destekli denetim gerçekleştirdi. Havadan yapılan kontrollerde özellikle motosiklet sürücüleri ve yaya güvenliği mercek altına alındı.

Güzelçamlı'da son dönemde trafik yoğunluğunun yaşandığı Milli Park Caddesi'nde trafik ekipleri tarafından kapsamlı bir denetim yapıldı. Denetime drone da destek verirken, ekipler cadde üzerindeki trafik akışını hem karadan hem havadan takip etti.

Denetimlerde sürücülerin yaya geçitlerindeki davranışları, seyir sırasında cep telefonu kullanımı ve motosiklet sürücülerinin kask takıp takmadığı kontrol edildi.

Drone sayesinde ekipler, caddeyi daha geniş bir açıdan izleme fırsatı buldu. Havadan tespit edilen trafik ihlalleri ekipler tarafından değerlendirilirken, kurallara uymayan sürücüler hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

Özellikle yaz aylarında yoğunluğun arttığı Güzelçamlı'da gerçekleştirilen uygulama, yaya ve araç güvenliği açısından önem taşıyor. Trafik ekiplerinin benzer denetimleri önümüzdeki günlerde de farklı noktalarda sürdüreceği belirtildi.

Yetkililer, sürücülere trafik kurallarına uymaları ve özellikle yaya geçitlerinde daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı