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Güzelçamlı’da jandarmadan sürücülere alkol denetimi

Güzelçamlı’da jandarmadan sürücülere alkol denetimi
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Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi’nde, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı çıkışında Jandarma Trafik ekipleri tarafından sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirildi.

Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nde, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı çıkışında Jandarma Trafik ekipleri tarafından sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirildi.

Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun olarak kullandığı Milli Park çıkışında gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, araç sürücülerini durdurarak trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti. Denetimlerin ana gündemini alkollü araç kullanımı oluştururken, sürücülere güvenli ve dikkatli araç kullanmaları konusunda da uyarılarda bulunuldu.

Trafik güvenliği için denetimler sürüyor

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerinin Güzelçamlı bölgesinde gerçekleştirdiği trafik denetimleri daha önce de farklı başlıklarda sürdürülmüştü. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Güzelçamlı'da emniyet kemeri, motosiklet sürücülerinin kask kullanımı ve yaya önceliği gibi konularda denetimler gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında da Jandarma trafik birimlerince alkol denetimlerinin etkin ve sürekli şekilde artırılması hedefleniyor. Jandarma ekiplerinin, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmesi ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla bölgedeki denetimlerine devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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